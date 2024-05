In Romagna verso le mete turistiche con il treno: le Frecce di Trenitalia offriranno fino a 36 fermate a Rimini

Dal 9 giugno, con la Trenitalia Summer Experience in Emilia-Romagna ci saranno nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, montagna e città d’arte. Le Frecce di Trenitalia offriranno fino a 36 fermate a Rimini, 20 a Riccione e 4 a Cattolica. Saranno disponibili oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con nuovi collegamenti anche tra Bolzano e Pescara. L’offerta notturna si arricchisce con nuovi Frecciarossa tra Milano e Lecce. Inoltre, sono previste fermate estive lungo le coste tirrenica e adriatica e in montagna. L’offerta Intercity sulla linea adriatica verrà arricchita con il prolungamento di alcuni collegamenti per raggiungere la riviera romagnola e la Puglia da Milano, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.