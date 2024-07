In spiaggia con i nonni del centro “I Senza Età” di Coriano. Visita del sindaco Ugolini e dell’assessore Pazzaglia 

Coriano, 18 luglio 2024 – Iodio, sole e buona compagnia. Senza andare troppo lontano una ventina di nonni corianesi hanno trascorso la prima quindicina di luglio al mare di Riccione. “Ogni mattina puntuali e organizzati come un orologio svizzero- commentaEdvige Cavalli, dal direttivo del centro sociale ‘ I Senza Età’ – siamo partiti con 2 pulmini alle 7 da Coriano per trascorrere fino alle 11.30 delle mattinate sotto l’ombrellone in compagnia ed allegria. La permanenza al bagno 12 è stata scandita da camminate sulla battigia, bagni in acqua, partite a carte, chiacchiere e merende. Una bella iniziativa che replichiamo ogni anno. Quest’anno abbiamo voluto concludere in bellezza le due settimane con un pranzo a base di sardoncini e piadina. Al sindaco Ugolini e all’assessore Pazzaglia, che ringrazio per essere stati tra noi, abbiamo detto che la prossima tappa sarà la montagna con la vacanza organizzata dal comune”.

Per il secondo anno consecutivo quest’anno dall’8 al 15 settembre viene infatti riproposta la vacanza in montagna per gli ultra 65enni. Dopo Andalo proposto nel 2023, Predazzo è la località prescelta per il 2024.

“I nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza -ha detto il sindaco Ugolini -. A loro è rivolta la vacanza organizzata anche quest’anno dall’Amministrazione per godere del clima fresco e salubre della montagna. Nello specifico vorrei aggiungere che dai nonni del centro ‘I senza età’ è sempre un grande piacere accogliere il loro invito al mare. Quest’anno li abbiamo raggiunti al termine del loro soggiorno e li abbiamo trovati abbronzati, di umore alto e sereni come è giusto che sia”.

Il centro sociale “I senza età” è una realtà inserita nel territorio con numerose iniziative. Dopo la pausa di agosto, tra settembre e ottobre riprenderanno le serate di cene e ballo, giornate alle terme, gite quotidiane e la ginnastica al pomeriggio.

Ufficio Staff del Sindaco