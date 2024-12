“In viaggio con i Re Magi”, il 6 gennaio torna la straordinaria parata nel cuore di Rimini

Il prossimo 6 gennaio 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, il centro storico di Rimini si animerà di musica, colori e tradizione con la seconda edizione di “In Viaggio con i Re Magi”, un evento unico che celebra l’antica tradizione dell’arrivo dei Magi.

La manifestazione, organizzata da Made Officina Creativa, in collaborazione con il Comune di Rimini, la Diocesi di Rimini, l’Associazione Ponte dei Miracoli Rimini, l’Associazione Il Brillio, la Fondazione Migrantes Rimini e tante altre realtà riminesi, prenderà il via dal suggestivo Ponte di Tiberio e si concluderà al Duomo di Rimini, dopo aver fatto tappa in Piazza Cavour e in Via IV Novembre e aver coinvolto oltre 400 figuranti in costumi storici, 4 cori e più di 200 musicisti.

Un evento che celebra la tradizione e l’inclusione

“In Viaggio con i Re Magi” è molto più di una parata: è un’esperienza culturale e musicale che unisce la comunità locale e internazionale. La partecipazione di residenti provenienti da diverse nazioni – tra cui Perù, Senegal, Albania, Filippine, Argentina e Cina – rende questo evento un simbolo di inclusione e condivisione.

I protagonisti musicali e artistici

Tra i protagonisti della serata figurano:

Cappella Musicale Malatestiana

Il Coro di CL

Il Corone

Einstein Youth OrcheStar and Choir, composta da 100 giovani talenti che creeranno l’ambientazione sonora dell’ultima tappa

Raymond Bahati, attore e musicista originario del Congo, nei panni del narratore

La Corte di Isotta, associazione culturale

I Tamburi di Brisighella

La Corte di Isotta e l’omaggio al Vasari

Quest’anno, la parata sarà arricchita dalla partecipazione della Corte di Isotta, associazione di animazione storica, che celebrerà i 450 anni dalla morte del pittore Giorgio Vasari (pittore, architetto e storico dell’arte).

In Piazza Cavour, sarà esposta una riproduzione del celebre dipinto di Vasari dedicato all’Adorazione dei Magi, conservato presso la Chiesa di San Fortunato. Inoltre, i partecipanti potranno ammirare altre opere dedicate ai Magi.

Un invito per tutti

“In Viaggio con i Re Magi” è un’occasione per riscoprire le radici storiche e culturali della nostra città, celebrando il valore della comunità e della tradizione. Un evento aperto a tutti, che trasformerà Rimini in un grande palcoscenico di emozioni.

In collaborazione con: RivieraBanca, Confcooperative Romagna, Romagna Acque, RomagnaBanca, CONAD Euromarket Castelfidardo, Banca Malatestiana, Aedifico Costruzioni di Muccini G. sas, Lady Camelot Rimini, Gruppo Marcar, Adriaplast, Gruppo Maggioli, AIASM

E con: A&P Group, AGESCI, Associazione di promozione sociale “Argentina per il mondo”, Breena Fireworks, Caar – Centro Agro Alimentare Riminese, Cisom Gruppo Rimini, CEC Comunità Educante con i Carcerati, Circolo Ippico Riminese, Cooperativa Amici di Gigi, Cooperativa Sociale Il Segno, IcaroTV, Immaginazione, La Marianna, Agriturismo La Pecora Nera, Meeting per l’amicizia fra i popoli, Presepe Vivente Miramare, Radio Bruno, U.r. S.r.l., Settimanale ilPonte, Youlsa

Si ringrazia, inoltre, Comunione e Liberazione Rimini, Confartigianato Imprese Rimini, Mobil Consulting Srl

Comune di Rimini