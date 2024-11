INAUGURATA PANCHINA ROSSA NEL CASTELLO DI ACQUAVIVA E GUALDICCIOLO

Si è svolta nella mattinata di Venerdì 29 novembre 2024 presso la Casa del Castello di Acquaviva la Cerimonia di Inaugurazione della PANCHINA ROSSA, nelle iniziative a San Marino in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, un Progetto del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play(CNSFP) iniziato dall’anno 2019 “Una Panchina Rossa nei 9 Castelli della Repubblica di San Marino.” La suggestiva e partecipata Inaugurazione ha coinvolto la Giunta di Castello di Acquaviva con il Capitano di Castello Enzo Semprini alla presenza di numerosi ospiti: Greta Cola Segreteria di Stato per lo Sport, Autority Pari Opportunità, Commissione per le Pari Opportunità Angela Arzilli e Marina Bianchi, una delegazione di studentesse Facoltà Design Università di San Marino, Scuola Media Statale di Serravalle con gli studenti 3B e 3F e Docenti Simona Benzi, Francesco De Luigi, Laura Pagliarani, Alessandra Cecchetti che hanno presentato un pregevole e apprezzato lavoro svolto sul tema della violenza di “genere”, per il CNSFP erano presenti il Presidente Gian Battista Silvagni con i Dirigenti Patrizia Levorato, Riccardo Venturini, Vladimiro Renzi, Diego Renzi. Nel corso dell’evento si è svolta anche la Cerimonia di consegna dei Premi Fair Play 2024 di European Fair Play Movement (EFPM) a Giliana Flore Gilly con il Diploma “ EFPM Fair Play Flame Diploma 2024.”

La Panchina Rossa del CNSFP è stata pensata come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle Donne e rappresenta un “ Monumento Civile “ dal significato immediato, capace di coinvolgere tutti, anche i più giovani e i più piccoli. Un segno permanente di memoria e speranza. La parola genere ha in sè il concetto di “produrre” e generare, quindi di nascita. Per questo ci piace pensare che la parola genere porti con sè una rigenerazione, una rinascita, un cambiamento permanente nella ridefinizione delle identità. Superare la violenza sulle Donne significa consentire loro di definire il proprio genere e attraverso questo essere persone libere.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play desidera ringraziare la Giunta di Castello di Acquaviva e il Suo Capitano Enzo Semprini, gli Allievi/e delle Classi terza B e F e Docenti Scuola Media Statale di Serravalle e tutti coloro che hanno presenziato all’Inaugurazione della Panchina Rossa con l’arrivederci alla prossima Panchina Rossa 2025.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP