Inaugurato il nuovo spazio espositivo dell’Associazione per la candidatura Unesco sede di Riccione

Sabato 4 gennaio è stato inaugurato il nuovo spazio espositivo presso la sede dell’Associazione per la candidatura Unesco – sede di Riccione, a Villa Mussolini. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Comitato Identità di Spiaggia Diego Casadei, la sindaca Daniela Angelini insieme ai componenti della Giunta comunale, i bagnini di Riccione, gli albergatori, i rappresentanti dell’associazionismo locale.

Lo scorso giugno, la Fondazione Santagata ha comunicato al Comitato Identità di Spiaggia – nato per candidare l’arenile di Riccione come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità per l’Unesco – l’inserimento nel Catalogo generale dei beni culturali, sezione Beni demoetnoantropologici, di tre elementi del patrimonio culturale immateriale della città: il mestiere del bagnino, la rustida e la caratteristica tenda, un risultato significativo ora celebrato con l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo permanente.

Il mestiere del bagnino affonda le sue radici nella tradizione delle donne che, mentre i mariti erano in mare a pescare, allestivano la spiaggia con le poche attrezzature disponibili. La rustida di pesce, invece, è una celebrazione annuale nata come gesto di gratitudine verso i turisti che, l’8 giugno 1964, aiutarono i bagnini a ricostruire gli stabilimenti balneari devastati da un fortunale. Infine, la tenda di Riccione è la struttura tipica riccionese che offre ombra e riparo dal sole in spiaggia.

L’evento è stato un momento di condivisione, volto a rafforzare il senso di appartenenza e il coinvolgimento della comunità in questa importante iniziativa di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Durante l’inaugurazione, sono stati inoltre nominati i soci onorari che, con il loro impegno nel territorio, incarnano al meglio i valori dell’associazione: il bagnino Paolo Arcangeli, il professor Guido Candela, l’albergatore Cesare Ciavatta e la dottoressa Barbara Ravagli.

La nuova sede con lo spazio espositivo è visitabile gratuitamente negli orari di apertura di Villa Mussolini: da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.

Comune di Riccione