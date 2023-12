Inaugurazione della Mostra ‘Nuovo Futurismo’ presso Motorworks: L’Arte di Marco Lodola e Vio a San Marino. Comites San Marino presente

La Maison de la Petite Sara – Art Gallery ha inaugurato il 2 dicembre la mostra ‘Nuovo Futurismo: Marco Lodola e… Vio’, presso Motorworks al Centro Fiorina, un evento patrocinato dal Comites San Marino e aperto al pubblico fino al 23 gennaio 2024. La mostra esalta il Neofuturismo, un movimento artistico che riadatta elementi del futurismo in chiave contemporanea, influenzando le arti, il design e l’architettura dall’era post-seconda guerra mondiale.

I rappresentanti del Comites San Marino, Alessandro Amadei e Marina Rossi, insieme ai membri de ‘La Maison de la Petite Sara – Art Gallery’, hanno ammirato le opere di Marco Lodola e Vio. Vio, pittrice astrattista romana e recente partecipante al RAW (Rome Art Week), trova ispirazione nei lavori di Caravaggio, Francis Bacon e Chaim Soutine. Le sue opere, caratterizzate da colori intensi e vortici in continuo movimento, esplorano le sensazioni primordiali dell’artista.

Marco Lodola, noto per il suo approccio pop art e l’uso della luce, affascina i visitatori con la sua espressività. L’evento evidenzia come l’arte contemporanea internazionale possa trasformare spazi tradizionali in nuove esperienze estetiche. La mostra organizzata da ‘La Maison de la Petite Sara – Art Gallery’ rappresenta un’interessante fusione di arte, cultura e innovazione, portando l’arte fuori dai musei tradizionali e avvicinandola al pubblico in modi sorprendenti e inediti.”