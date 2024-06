Incendi a Cesenatico: Vigili del fuoco in azione su tre fronti

I Vigili del fuoco di Cesena e Cervia, supportati da mezzi di Forlì, sono intervenuti all’hotel Lido in via Ferrara a Cesenatico per un incendio all’interno dell’albergo. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. Le fiamme sono state causate da un corto circuito in una stanza del residence. I vigili del fuoco hanno atteso che il fumo si dissipasse dalle finestre prima di consentire ai turisti di rientrare per il pranzo.

Un altro incendio si è verificato a Valverde, al secondo piano di un appartamento in viale Tiziano 33. Gli occupanti sono stati evacuati e messi in sicurezza. Le fiamme sono state causate da una pentola lasciata sul fuoco. I danni sono stati limitati alla cucina e le operazioni di messa in sicurezza sono durate meno di mezz’ora.

Appena terminati gli interventi a Cesenatico e Valverde, i vigili del fuoco sono dovuti accorrere in via Palladio 36 a Villamarina, presso la residenza vacanze Villa Luisa, dove si è verificato un nuovo corto circuito.

Le fiamme si sono sviluppate vicino a una cucina a gas, causando una lieve intossicazione da fumo a una donna. I residenti e i vigili del fuoco sono riusciti a spostare tubature e bombole di GPL prima che esplodessero. I danni sono stati limitati alla cucina e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per circa 45 minuti.