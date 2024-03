Una donna romena di 32 anni e i suoi tre figli sono tragicamente deceduti a seguito di un incendio notturno nel loro appartamento a Bologna. L’incendio, che ha coinvolto due gemelli di due anni e un altro figlio di sei, sembra essere stato causato da un riscaldatore elettrico. L’appartamento, situato al quarto di otto piani in via Bertocchi, è ora sotto sequestro mentre si svolgono indagini per chiarire le circostanze dell’evento.