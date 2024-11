Incendio a Marina Centro di Rimini. Appartamento devastato e un ferito

Un incendio è scoppiato nella notte del 2 novembre 2024, intorno alle 2:30, in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Dandolo, situata nella zona di Marina Centro a Rimini. La causa del rogo è ancora da accertare. All’interno dell’appartamento, al momento dell’incendio, si trovava una persona, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Ravenna per ricevere le cure necessarie.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo, e sono riusciti a contenere le fiamme, che però hanno causato gravi danni all’appartamento e hanno colpito parzialmente anche alcune abitazioni vicine. Per precauzione, tutti gli altri inquilini della palazzina sono stati temporaneamente evacuati. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte per tutta la mattinata.