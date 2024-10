Incendio a Sant’Agata Feltria: Intervento dei Vigili del Fuoco in via Della Rupina

Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio ha colpito un casolare situato in via Della Rupina a Sant’Agata Feltria, provocando una vistosa colonna di fumo nero che si è elevata nel cielo. L’allerta è stata lanciata intorno alle 13, quando il fuoco ha avuto origine all’interno della struttura, risultata essere una rimessa per materiale plastico.

I proprietari del casolare hanno rapidamente tentato di domare le fiamme utilizzando estintori, prima di contattare i Vigili del Fuoco. Gli operatori sono giunti sul posto e hanno prontamente gestito la situazione, completando le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Si segnala che l’incendio è rimasto confinato all’interno della struttura e non si è propagato all’esterno. Le cause dell’episodio sono ritenute accidentali, ma non sono ancora state ufficialmente accertate.