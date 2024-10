Incendio auto in un parcheggio di Rimini: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha interessato questo pomeriggio una Fiat Panda alimentata a metano nel parcheggio di piazza Guido Nozzoli, situato in via Circonvallazione Meridionale, all’ingresso del centro di Rimini. L’auto, che era ferma da diverse ore, ha preso fuoco autonomamente, causando danni anche a una Mini Cooper parcheggiata nelle immediate vicinanze.

L’episodio, avvenuto intorno alle 17, ha richiesto l’intervento tempestivo delle Squadre di Vigili del Fuoco, che sono accorse sul luogo per domare le fiamme. Anche gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Non si segnalano feriti nell’incidente.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.