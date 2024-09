Incendio di un’auto a Rimini sulla Statale 16: nessun ferito ma traffico in tilt

Un incendio ha coinvolto un’auto a noleggio sulla Statale 16 a Rimini, nel tratto tra Tolemaide e l’attrazione “Italia in Miniatura”, nella mattinata odierna. I due occupant del veicolo, una coppia, hanno notato il fumo e le fiamme, riuscendo a lasciare il mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Fortunatamente, entrambi sono rimasti illesi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per domare l’incendio, che ha ridotto l’auto a un relitto. La Polizia di Stato si trovava sul posto per gestire la situazione. A causa dell’incidente, si sono registrati disagi al traffico, ma le operazioni di rimozione del veicolo hanno permesso di riaprire la strada nel primo pomeriggio con un senso unico alternato. Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine.