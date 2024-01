Incendio ieri pomeriggio all’Altromondo Studios di Rimini, Capodanno spostato al Cocoricò. Ingenti i danni.

Un incendio verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, 31 dicembre, presso l’Altromondo Studios di Rimini ha portato alla decisione di spostare l’evento di Capodanno che vedeva la performance di Gabry Ponte al Cocoricò di Riccione. La direzione della discoteca Altromondo Studios aveva confermato il trasferimento dell’evento a causa dell’incendio, che è stato prontamente domato, rendendo però il locale inagibile per la serata.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 17:30, hanno avuto origine dalla zona tecnica situata al di sopra del locale, in cui si trovano gli impianti di climatizzazione. Nonostante l’assenza di vittime e la tempestiva azione dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre tre ore per controllare e spegnere l’incendio, il danno subito dalla struttura è stato importante.

In una comunicazione ufficiale, la direzione dell’Altromondo Studios aveva dichiarato: “A causa di un principio d’incendio (già domato) l’Altromondo questa sera non è agibile. Per cui l’evento del Capodanno è spostato al Cocoricò di Riccione, Apertura ore 23.00. Ci scusiamo per il disagio.”

Il Cocoricò di Riccione ha aperto le sue porte alle 23:00 per i festeggiamenti di Capodanno, assicurando così la continuità dell’evento nonostante l’imprevisto. Le indagini sulle cause dell’incendio sono ancora in corso, con la polizia di Stato sul posto per effettuare i rilevamenti necessari. Le prime informazioni suggeriscono che la causa dell’incendio sia accidentale, ma sono in corso ulteriori accertamenti.