Incendio in palazzina a Pesaro: evacuazione e Danni, nessun Ferito

Un incendio si è sviluppato in una palazzina di tre piani a Pesaro, provocando evacuazioni e danni significativi. Scopri di più sull’intervento dei vigili del fuoco e sulla situazione attuale.

Pesaro, 2 Gennaio 2024 – Un incendio si è verificato in una palazzina di tre piani in via Maroncelli, a Pesaro, nelle prime ore del mattino. Le fiamme, che si sospetta siano partite da un materasso in un appartamento al primo piano, hanno causato danni significativi all’edificio, rendendolo temporaneamente inagibile.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 del mattino e hanno lavorato intensamente per diverse ore per spegnere il rogo. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il denso fumo sprigionato dall’incendio ha reso necessaria l’evacuazione dell’edificio, che ospita tre appartamenti.

Al momento, tre persone sono rimaste senza casa a causa dell’incendio. Le autorità locali stanno attualmente valutando l’entità dei danni e la sicurezza strutturale dell’edificio per determinare quando gli inquilini potranno fare ritorno nelle loro abitazioni. Le indagini sono in corso per stabilire la causa esatta dell’incendio.