Incendio in un’abitazione a Rimini: badante intossicata

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi in un’abitazione situata in via Federico Rossi a Rimini. Le fiamme sono partite dalla cucina per motivi che sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Vigili del Fuoco. Al momento dell’accaduto, la proprietaria dell’immobile, una donna disabile, non era presente, mentre la badante che si trovava all’interno è rimasta intossicata dal fumo. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente per prestare assistenza alla donna. Le autorità proseguono con le indagini per chiarire le cause del rogo.