Incendio nel cantiere di Sant’Ermete: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato domenica sera, intorno alle 20, in un cantiere situato nella zona del Lago Azzurro a Sant’Ermete di Santarcangelo. Le fiamme hanno coinvolto materiale da cantiere e legna, creando una situazione di allerta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata. Attualmente, sono in corso le operazioni per valutare i danni e accertare le cause che hanno portato all’incendio, in una zona frequentata da giovani che vi si recano spesso per grigliate informali.