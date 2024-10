Incendio nel Gros di Rimini: intervento dei vigili del fuoco in corso

RIMINI – Un incendio ha avuto inizio nel pomeriggio di oggi nel Gros, un’area industriale di Rimini. Il rogo è scaturito poco prima delle 17.30 e subito sono stati mobilitati quattro mezzi dei vigili del fuoco, attualmente attivi nel blocco 87. Le operazioni di spegnimento sono in corso e, secondo le informazioni iniziali, un capannone è stato evacuato. Dall’esterno è visibile una densa colonna di fumo nero che si alza in cielo, segnale dell’entità del rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.