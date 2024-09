Momenti di tensione questa mattina in via Dante, dove una donna alla guida di un Maggiolone Volkswagen ha notato fumi e fiamme provenienti dal vano motore del suo veicolo. L’incidente, avvenuto poco dopo le 8, ha costretto la conducente a fermarsi immediatamente e a richiedere aiuto. I vigili del fuoco sono prontamente giunti sul luogo per domare l’incendio, che ha interessato particolarmente la parte posteriore dell’auto. Fortunatamente, non si registrano feriti.