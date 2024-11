Incidente a Novafeltria: donna di 60 anni travolta da un’auto, non è in pericolo di vita

Una donna di sessant’anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Novafeltria lunedì 4 novembre, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e davanti a diversi testimoni, ha generato preoccupazione tra i residenti. La vittima stava per raggiungere piazza Bramante quando è stata investita da una Fiat Panda guidata da una settantenne di Maiolo.

Subito dopo l’impatto, la donna è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena. Gli accertamenti medici hanno rivelato diversi traumi, in particolare agli arti inferiori. Sebbene la situazione rimanga delicata e la prognosi sia riservata, i sanitari hanno confermato che la donna è cosciente e in grado di comunicare, ma avrà un lungo percorso di recupero.