Incidente a Ravenna, fuori strada un camion cisterna. Lievemente ferito il conducente

Incidente oggi verso le 12 a Ravenna: camion cisterna sbanda e finisce fuori strada, ma fortunatamente la cisterna non contiene benzina. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

L’autista dell’autoarticolato ha perso il controllo mentre attraversava il ponte di bassette. Il camion proveniva dalla Romea Nord e si stava dirigendo verso Ravenna quando è sbandato a destra, abbattendo il guard-rail e finendo nella scarpata. Lievemente ferito, il conducente è stato trasportato all’ospedale di Ravenna in ambulanza. Sul posto, la polizia stradale per i rilievi e i Vigili del Fuoco che non hanno riscontrato la necessità di bonificare l’area.