Incidente a Riccione: camion si ribalta, autista in gravi condizioni

Pomeriggio di caos a Riccione, dove un camion si è ribaltato sulla Statale 16, precisamente all’altezza della rotonda che interseca viale Veneto. L’incidente, verificatosi per motivi che sono attualmente sotto inchiesta da parte della Polizia Stradale, ha visto l’autista, le cui generalità non sono state rese note, rimanere intrappolato nell’abitacolo del veicolo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per estrarlo, mentre il personale del 118 ha fornito assistenza sanitaria sul posto. L’autista, in gravi condizioni, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Stabilizzato, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato in codice 3. Le autorità proseguono nelle indagini per chiarire le cause dell’accaduto.