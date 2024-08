Incidente a Torraccia, San Marino. Un sammarinese si ribalta con un mini escavatore, 30 giorni di prognosi

Un sammarinese è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente mentre era al lavoro su un pendio ripido a Torraccia. Intorno alle 17, l’uomo si è ribaltato con il suo mini escavatore durante l’esecuzione di alcuni lavori di sistemazione del terreno. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma è stato necessario del tempo per stabilizzare il ferito prima di poterlo trasferire in sicurezza all’ambulanza. Utilizzando una barella a cucchiaio, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Civile, l’unità antincendio, la Guardia di Rocca e il personale medico del 118. La prognosi per il ferito è di 30 giorni.