Incidente a Viserba di Rimini: donna di 84 anni investita sulle strisce pedonali

Nel tardo pomeriggio di martedì 10 dicembre, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Viserba di Rimini, precisamente all’incrocio tra via Sacramora e via Palotta. Un’anziana di 84 anni è stata colpita da un’automobile mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo è un giovane.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno inviato un’ambulanza e un’auto medica sul luogo dell’incidente. Considerate le condizioni critiche della donna, i medici hanno deciso per un trasporto in ospedale in codice rosso. Nonostante sia stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, le avverse condizioni meteorologiche hanno reso impossibile l’atterraggio dell’elicottero.

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.