Incidente aereo Washington, Trump: “Non ci sono sopravvissuti”

“Purtroppo, non ci sono sopravvissuti”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un briefing con la stampa a proposito dell’incidente aereo avvenuto all’aeroporto Ronald Reagan di Washington, che ha visto la collisione tra un volo American Airlines su cui viaggiavano 64 persone e un elicottero militare che trasportava soldati.

“Il lavoro è ora passato a una missione di recupero”, ha detto Trump, aggiungendo che “”quella appena passata è stata una notte buia e straziante nella capitale della nostra nazione e nella storia della nostra nazione”.

“Non sappiamo cosa abbia portato a questo incidente, ma abbiamo opinioni e idee molto forti”, ha affermato ancora. “Pensiamo di avere alcune idee piuttosto chiare, ma scopriremo come si è verificato questo disastro e faremo in modo che non accada mai più nulla di simile”, ha assicurato.

Trump ha poi criticato l’amministrazione di Barack Obama per la scarsa qualità dei controllori di volo che il tycoon aveva ereditato durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, ricordando di essersi dovuto assicurare che fossero di “intelligenza superiore”. L’amministrazione Biden, ha detto, “li ha fatti tornare a livelli più bassi che mai”.

