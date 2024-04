Incidente al torneo di judo di Guastalla, 12enne di Riccione gravemente ferito durante un incontro

Durante un torneo giovanile di judo a Guastalla, Reggio Emilia, un ragazzo di 12 anni di Riccione è rimasto gravemente ferito dopo una manovra al collo durante un incontro con un coetaneo. Attualmente si trova in condizioni critiche all’ospedale di Parma, dove è stato immediatamente trasferito per ricevere le cure necessarie. Nonostante l’incidente, la competizione ha proseguito come previsto dopo che il match è stato interrotto per consentire l’intervento medico. Il giovane, che è rimasto cosciente per tutto il tempo, ha perso la sensibilità al lato sinistro del corpo a causa di un grave trauma cervicale e sarà sottoposto a ulteriori esami neurologici per valutare la sua condizione. La partecipazione al torneo di judo ha visto la presenza di oltre 250 persone.