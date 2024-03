Incidente in A1 a Piacenza, due morti e sei feriti. Scontro fra auto e almeno due mezzi pesanti, forse per nebbia

Un tragico incidente sull’autostrada A1 a Piacenza ha causato la morte di un giovane di 21 anni originario di Forlì. Questa mattina, intorno alle 8, il giovane è stato coinvolto in un grave incidente che ha provocato due morti, un ferito grave e cinque persone con lesioni lievi. L’incidente è avvenuto al chilometro 56, lungo la corsia Nord, dove si sono scontrati un’auto e almeno due mezzi pesanti, presumibilmente a causa della nebbia. Il 21enne di Forlì e un uomo di 33 anni proveniente dalla Repubblica Dominicana hanno perso la vita nell’incidente: i due viaggiavano insieme a bordo di una Renault, travolta da un mezzo pesante. Secondo la ricostruzione degli eventi, l’auto guidata dal giovane di Forlì ha urtato lo spartitraffico di cemento tra le due carreggiate ed è finita contro il rimorchio di un tir sulla prima corsia. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l’unico passeggero ancora vivo, che è stato gravemente ferito. A causa della nebbia intensa, i soccorsi sono stati difficoltosi. L’incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità ordinaria, con code anche all’uscita di Piacenza a causa del traffico sulla via Emilia e sulle altre strade.