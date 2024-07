Incidente in A14 nel primo pomeriggio: 7 km di coda tra Faenza e Imola. Nessun ferito grave

Incidente e lunghe code in autostrada: oggi si è verificato un sinistro risolto poco dopo le 16, che ha causato disagi al traffico. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili, ma si registrano ancora code a causa dell’intenso afflusso di veicoli verso Bologna. Le conseguenze del sinistro si fanno sentire anche sulla Diramazione per Ravenna, tra la Barriera di Ravenna e l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna.

Sin dalle 15, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Faenza e Imola, in direzione Bologna, si sono accumulate fino a 7 km di coda a seguito di un incidente occorso al km 51. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Anche sulla Diramazione per Ravenna si segnala un km di coda tra Ravenna e l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto, sempre in direzione Bologna, a causa di un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi.