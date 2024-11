Incidente mortale ad Ascoli Piceno: auto contro pilone ferroviario, deceduto un 42enne

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale Bonifica, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di Roberto Petrocchi, 42 anni, residente ad Ascoli Piceno. L’uomo era alla guida di una Renault Mégane Sportour quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere violentemente contro il pilone centrale di un cavalcavia ferroviario.

I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Dalle prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. La comunità locale è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Petrocchi, conosciuto e stimato nella zona