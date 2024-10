Incidente mortale nel Ravennate: un uomo perde la vita precipitando in una scarpata

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Casola Valsenio, nel Ravennate, vicino al confine con la Toscana. Un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per oltre 20 metri in una scarpata, mentre viaggiava su un suv insieme a un’altra persona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:00, quando il veicolo, per motivi ancora da accertare, è uscito di strada. L’altra persona a bordo, un uomo di 70 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato subito trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena con codice di massima gravità. Le autorità locali sono intervenute per effettuare i rilievi del caso.