Incidente per una gazzella dei carabinieri a Cesena: un militare ferito

Un incidente ha coinvolto una gazzella dei carabinieri nella notte a Cesena, causando il ferimento di un militare. L’episodio si è verificato prima dell’alba, mentre la pattuglia, guidata da un agente di 53 anni, era impegnata in un servizio di controllo anti crimine nella zona centrale della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha attraversato via Verdi senza frenare, impattando contro arredi urbani in metallo e il muro di cinta dei giardini pubblici. Il militare al volante ha riportato traumi più gravi ed è rimasto sotto osservazione presso l’ospedale Bufalini, dove gli sono state ingessate fratture a un braccio e a una gamba, oltre a sospette lesioni a due vertebre. Un secondo agente a bordo ha ricevuto assistenza medica per un trauma cranico e per lo shock subito durante l’incidente.

Le autorità competenti, inclusi gli agenti della Polstrada di Bagno di Romagna, stanno conducendo le indagini per determinare le cause del sinistro, a seguito della richiesta di soccorso al 118.