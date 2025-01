Incidente probatorio per una ragazza di 16 anni vittima di abusi a Riccione

Una giovane di 16 anni, residente nel Riminese, si prepara a testimoniare in un incidente probatorio riguardante presunti abusi sessuali subiti da due adolescenti nel mese di agosto. L’audizione si svolgerà lunedì prossimo in un ambiente protetto, alla presenza di una psicologa e del giudice per le indagini preliminari (GIP).

L’episodio è emerso quando la ragazza, dopo essere stata abbandonata in strada a Riccione dai due ragazzi, ha contattato il numero d’emergenza 112. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani, hanno confermato la violenza. I due indagati, un diciottenne e un diciassettenne, avrebbero conosciuto la vittima attraverso un canale di messaggistica, dove la giovane condivideva contenuti intimi.

In questo contesto, l’incidente probatorio rappresenta un passaggio fondamentale per raccogliere le dichiarazioni della vittima e garantire che le sue parole vengano documentate in modo formale. Durante l’audizione, la ragazza dovrà identificare i suoi aggressori, che sono stati arrestati a novembre in seguito a un’ordinanza del Tribunale di Rimini.

Gli indagati sono accusati di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’uso di sostanze stupefacenti, oltre a reati di lesioni personali e spaccio. Entrambi risiedono a Fano e sono assistiti da avvocati legali. Le indagini sono ancora in corso e il caso continua a far discutere nella comunità locale.