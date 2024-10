Incidente stradale a Cesena: tre feriti, grave un 54enne

Questa mattina, un incidente stradale si è verificato in via Del Commercio, nei pressi dell’Autoporto di Cesena, a causa della mancata precedenza di un veicolo. Tre mezzi, tra cui due automobili e un autoarticolato, sono stati coinvolti nel sinistro, che ha causato ferite a tre persone.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Locale, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sembrano destare eccessiva preoccupazione.

Tra i coinvolti, il ferito più grave è un 54enne cesenate, S.F.M., che era a bordo di una Fiat Punto. L’altra automobile coinvolta, una Ford Focus, era guidata da un 35enne straniero residente in città, accompagnato da un passeggero che al momento non è stato identificato. Anche l’autista dell’autoarticolato, un 43enne di Vicenza, ha riportato un infortunio a una gamba.

I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso, con due di essi in codice giallo e uno in codice rosso. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari, inclusi esami per controllare l’abuso di alcol e sostanze.

Per consentire le operazioni di soccorso e rilievo, è stata temporaneamente chiusa una corsia della strada in direzione Roma, rendendo percorribile solo il tratto verso Ravenna. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica precisa dell’incidente.