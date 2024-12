Incidente stradale a Gatteo: grave un uomo di 56 anni

Un grave incidente si è verificato sulla via Rigossa, nel territorio di Gatteo, nel tratto che collega Sala di Cesenatico all’ipermercato Romagna Center. Per motivi ancora da chiarire, un’auto Ford Puma e un furgone Piaggio Porter si sono scontrati frontalmente.

L’autista del furgone, un uomo di 56 anni, ha riportato ferite gravi ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena tramite elicottero.

Le autorità hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per condurre accertamenti sulle cause dell’incidente.