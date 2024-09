Incidente stradale a Montelicciano: anziano ricoverato in ospedale

Oggi pomeriggio, un incidente stradale ha coinvolto un uomo anziano nella zona di Montelicciano, lungo la strada provinciale 2, nei pressi di via per San Marino, a pochi chilometri dal confine di Stato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, alla guida di un Renault Kangoo, ha perso il controllo del veicolo, che si è successivamente cappottato. Non si segnalano altre vetture coinvolte nell’incidente.

Il personale sanitario, intervenuto rapidamente, ha trasferito l’uomo in ospedale tramite elisoccorso. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Macerata Feltria e i Carabinieri di Urbino per gestire la situazione. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente.