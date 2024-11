Incidente stradale a Novafeltria: donna investita sulle strisce pedonali. È grave

Un grave incidente si è verificato a Novafeltria, precisamente in via Marecchiese, dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda di colore beige, condotta da una donna di oltre 70 anni residente a Maiolo.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando le strisce per dirigersi verso piazza Bramante, quando è stata colpita dalla Panda, in marcia verso Rimini. Il trauma riportato dalla donna richiede interventi medici urgenti; per questo motivo, è stata trasferita in elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi.

Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, presente al momento dell’incidente, ha prontamente allertato i soccorsi e prestato assistenza alla donna ferita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i servizi di emergenza del 118, una squadra di auto medica, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri. A causa dei rilievi in corso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.