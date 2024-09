Incidente stradale a Poggio Torriana: ribaltamento di un rimorchio e danni a strutture pubbliche

Questa mattina, attorno alle 10.30, si è verificato un incidente in via Macello, un tratto della Provinciale Uso a Poggio Torriana. Il rimorchio di un camion, carico di rotoballe, si è ribaltato, posizionandosi al lato della carreggiata. L’evento ha provocato il crollo di due pali della Telecom e il danneggiamento di un cartello stradale.

I Vigili del Fuoco hanno prontamente risposto all’emergenza, mobilitando tre mezzi, compresa una gru, per il recupero del rimorchio e il suo trasferimento in un’area privata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche tecnici della Telecom per riparare i pali abbattuti e agenti della Polizia Locale per regolare il traffico durante le operazioni di rimozione. Le attività di recupero e ripristino hanno avuto una durata di circa tre ore.