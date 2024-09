Incidente Stradale a Rimini: Audi A3 fuori strada

Nella notte tra domenica e lunedì, un incidente ha avuto luogo sulla Statale 16 a Rimini, coinvolgendo un’Audi A3. La vettura, guidata da una donna di 46 anni originaria di Bologna, si è ribaltata dopo aver urtato contro il guard rail all’altezza del civico 140 di via Popilia, poco dopo le due di notte. Secondo le informazioni raccolte, non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per gestire la situazione e prestare soccorsi. L’auto è stata sequestrata per le indagini del caso.