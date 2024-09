Incidente stradale a Rimini: auto si ribalta in via Santa Aquilina

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, un incidente autonomo ha coinvolto una Volkswagen Polo lungo via Santa Aquilina, nei pressi del Museo dell’Aviazione, nel riminese.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente di 50 anni ha perso il controllo della vettura per motivi ancora da chiarire, causando il ribaltamento dell’auto dopo aver impattato contro un marciapiede. Sul luogo dell’evento sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari e regolare il traffico.

Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite, nonostante l’episodio abbia suscitato preoccupazione tra i passanti. Le indagini per capire la dinamica dell’incidente sono in corso.