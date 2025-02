Incidente stradale a Rimini Nord: Auto distrutta ma nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un incidente stradale nella zona di Via Orsoleto a Rimini Nord. Un uomo alla guida di un’automobile ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva in direzione Ravenna, finendo per abbattere un palo della luce.

L’auto ha subito danni ingenti, ma fortunatamente il conducente, un anziano, non ha riportato lesioni e ha rifiutato le cure mediche offerte dal 118, dichiarando di stare bene. Non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale del 118, insieme ai tecnici per il ripristino del palo danneggiato. Le autorità stanno conducendo i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.