Incidente stradale in Valmarecchia, ragazza finisce fuori strada con la sua auto. Trasportata al “Bufalini” di Cesena

Questo pomeriggio intorno alle 16, sulla SP76, vicino al bivio per Sant’Antimo, si è verificato un incidente stradale che ha causato il ferimento di una ragazza residente a Casteldelci, nell’Alta Valmarecchia.

La giovane stava viaggiando su una Renault Clio lungo la direttrice di Ponte Messa in direzione di Novafeltria, quando ha perso il controllo dell’auto per motivi ancora da chiarire, finendo fuori strada.

Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente. La ragazza, che era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi.