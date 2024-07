Incidente stradale questa mattina tra mezzi pesanti: chiuso temporaneamente il tratto della diramazione D14 di Ravenna con la A14

A causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti, alle 8.00 è stato chiuso il tratto della diramazione D14 di Ravenna con la A14 in direzione della città romagnola. Lo scontro è avvenuto al chilometro 1+500: sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione 3/o tronco di Bologna di Autostrade.

All’interno del tratto, traffico bloccato per alcune ore. Effettuate anche operazioni di distribuzione dell’acqua agli utenti. Dalle ore 11.00, sul sito di Autostrade per l’Italia, non sono state più segnalate criticità sulla diramazione per Ravenna.