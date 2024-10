Incidente sul lavoro a Ravenna: operaio si infortuna in una stamperia

Questa mattina, poco prima delle 10, un incidente si è verificato in una stamperia situata in via Romagnoli, a Ravenna. Un operaio di 53 anni ha subito un infortunio mentre lavorava: le sue dita sono rimaste incastrate nel meccanismo di sollevamento di un carrello elevatore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato per liberare l’uomo, il quale è rimasto cosciente durante tutta la fase di soccorso. Nonostante l’arrivo dell’eliambulanza, il ferito non è stato caricato a bordo e, a seguito delle necessarie procedure, è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Ravenna. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della medicina del lavoro.