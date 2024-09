Incidente sull’A-14: due feriti gravi tra Rimini e Riccione

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli sull’autostrada A-14, nel tratto tra Rimini Sud e Riccione, intorno alle 17. Lo scontro ha coinvolto un’auto furgonata e un camion, e la Polizia Autostradale sta attualmente indagando sulla dinamica dell’accaduto. Pare che uno dei veicoli stesse effettuando una manovra di svolta verso un’area di sosta.

Le condizioni del passeggero a bordo dell’auto furgonata sono risultate particolarmente gravi; è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Ferite meno serie sono state registrate per il conducente, anch’esso portato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Autostradale, che hanno gestito le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Si segnala che la situazione ha comportato la formazione di una coda di circa 1 km nella direzione sud, a partire dal chilometro 132.