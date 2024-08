Incidente sull’A1. Pullman di turisti si schianta contro un Guardrail. Un Morto e 25 Feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, all’altezza del chilometro 360 in direzione Firenze, nei pressi di Badia al Pino. Un pullman turistico si è schiantato contro un guardrail, causando la morte di una persona e ferendo altre 25.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’alba, coinvolgendo un pullman che trasportava un gruppo di turisti. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora sotto indagine, ma le autorità riferiscono che il veicolo ha perso il controllo, colpendo il guardrail a grande velocità.

I soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, con l’intervento delle ambulanze, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale. I pazienti sono stati trasportati negli ospedali più vicini, dove stanno ricevendo le cure necessarie. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura temporanea della carreggiata, causando disagi al traffico, che è stato deviato su percorsi alternativi per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Le cause dell’incidente sono attualmente sotto indagine. La Polizia Stradale sta raccogliendo testimonianze e prove per comprendere se ci siano stati problemi tecnici al veicolo o errori umani alla guida. L’area è stata isolata per permettere agli esperti di effettuare le rilevazioni del caso e raccogliere elementi utili all’inchiesta.