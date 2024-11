Incidente tra più veicoli sull’A14 nei pressi di Rimini Sud: rallentamenti e feriti 

Questa mattina, intorno alle 9:00, si è verificato un incidente stradale sull’A14 in direzione nord, nei pressi dell’uscita di Rimini Sud. Coinvolti nell’episodio sono stati circa venti veicoli, inclusi un camion. Un conducente ha riportato ferite lievi, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La situazione ha portato a un significativo rallentamento del traffico, poiché due delle tre corsie sono state temporaneamente chiuse. Le operazioni di soccorso sono state gestite da Vigili del Fuoco, personale medico del 118 e Polizia Stradale, che sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza sulla strada e gestire la situazione.