Incidenti in A1 per nebbia, chiuso per ore il tratto Piacenza-Parma

Procedura di emergenza dei soccorsi, 25 veicoli coinvolti e 25 feriti di cui due gravi

La nebbia spacca in due l’Italia: a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso per diverse ore – da poco prima delle 9 fino a circa le 14.45 – il tratto fra Piacenza (dal bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia) e Parma in direzione Bologna.

Chiuso per un tempo più breve in mattinata anche il tratto per Milano, causa incidente. Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. Sul posto Autostrade per l’Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Venticinque sono stati complessivamente i veicoli coinvolti e 25 le persone ferite, di cui due in gravi condizioni, trasportate d’urgenza in ospedale a Parma. Code di diversi chilometri e disagi per gli automobilisti.

Scattata la procedura di emergenza dei soccorsi. L’Azienda Usl di Piacenza ha coordinato le azioni, in stretta collaborazione con il coordinamento provinciale di Anpas e Croce Rossa, oltre alla centrale operativa 118 Emilia nord con sede a Parma. All’uscita del casello di Fidenza è stato istituito un punto medico avanzato. In autostrada, nel tratto interessato, sono intervenuti 7 mezzi di soccorso avanzato, 9 mezzi Anpas e 9 mezzi di Cri, mentre altri mezzi sono stati allertati e sono rimasti a disposizione per un eventuale ulteriore supporto territoriale. È intervenuto anche l’elisoccorso di Parma – che ha portato sul posto anche delle sacche di sangue – e altri mezzi di soccorso di Fidenza e Parma. Impegnati i vigili del fuoco, anche per estrarre persone dalle lamiere, e pattuglie della Polstrada.

Ansa