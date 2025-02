Incontro fra il Ministro Zangrillo e il Ministro dell’Interno e della Pubblica Amministrazione, Segretario di Stato di San Marino Andrea Belluzzi

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha ricevuto oggi a Palazzo Vidoni il Segretario di Stato Andrea Belluzzi, Ministro dell’Interno e della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino, nel contesto della sua prima visita a Roma.

Al centro dei colloqui, la collaborazione bilaterale e la condivisione di buone prassi, nella prospettiva futura dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. I temi affrontati durante l’incontro riguardano anche quelli previsti dal Protocollo d’Intesa bilaterale già firmato fra Italia e Repubblica di San Marino. Nello specifico, l’organizzazione di riunioni di esperti su temi qualificanti per l’innovazione nella PA, quali le politiche di reclutamento e attrattività del settore pubblico, la cultura organizzativa e il ruolo della dirigenza pubblica, lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e delle capacità di leadership.

“Sono lieto di aver incontrato per la prima volta qui a Palazzo Vidoni il collega Segretario di Stato Andrea Belluzzi: ci proponiamo di rilanciare assieme i percorsi di collaborazione previsti in materia di innovazione della pubblica amministrazione, anche nella prospettiva futura dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Reclutamento, competenze per la dirigenza e formazione, anche in materia di sicurezza cibernetica, possono sono alcune delle direttrici su cui incentrare una collaborazione fattiva e uno scambio virtuoso di best practices”, così il Ministro Zangrillo al termine del colloquio.

“Sono rimasto sinceramente colpito dall’entusiasmo e dalla progettualità del collega Ministro Zangrillo, progettualità che ho condiviso. Oggi San Marino e Italia possono riprendere quel dialogo che il Protocollo del 2009 aveva previsto: di comune accordo, abbiamo espresso il desiderio di far ripartire i lavori del tavolo di confronto, al quale i nostri dirigenti potranno sedersi e confrontarsi sui principali temi per far sì che i nostri Paesi interscambino informazioni, condividano progetti e analisi per rendere la pubblica amministrazione sempre più un luogo di qualità di lavoro, valorizzando chi ci lavora e rendendola uno spazio il più vicino possibile ai cittadini”: così il Segretario di Stato Belluzzi.

Al termine dei colloqui si è convenuto di avviare una fattiva collaborazione con un primo incontro previsto a Roma nei prossimi mesi.

