Indagato un 18enne toscano per violenza sessuale su una 17enne umbra. L’episodio a luglio 2023 in un centro ippico dell’entroterra Riminese

Un giovane di 18 anni originario della Toscana è sotto indagine per presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 17 anni proveniente dall’Umbria. I fatti risalgono a luglio 2023 e si sono verificati in un centro ippico nell’entroterra di Rimini, dove entrambi i ragazzi si trovavano per partecipare a una competizione giovanile.

Secondo quanto riportato da fonti di stampa locale, i due si erano conosciuti durante l’evento e avevano instaurato una certa confidenza. La testimonianza della vittima, presentata durante un’udienza di incidente probatorio il 8 novembre presso il Tribunale di Rimini, ha delineato due momenti distinti all’interno del caravan del 18enne.

Nel primo episodio, la giovane, dopo aver consumato alcuni drink, dichiarò di aver respinto le proposte dell’indagato. In un secondo momento, però, sempre secondo la ragazza, nonostante avesse chiaramente rifiutato una richiesta di un rapporto sessuale, il giovane avrebbe usato la forza per costringerla ad avere un rapporto che lei non desiderava.

Le indagini portate avanti dai Carabinieri sono affidate al Sostituto Procuratore Annadomenica Gallucci.