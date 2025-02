Indagini in corso sui fatti di Capodanno a Villa Verucchio: il ruolo del maresciallo Masini sotto esame

Il Ris di Parma ha avviato un’analisi approfondita sulle tracce di piombo, bario e antimonio rinvenute nella scena del delitto avvenuto la notte di Capodanno a Villa Verucchio, in cui ha perso la vita Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, un giovane egiziano di 23 anni. Questi elementi chimici sono fondamentali per determinare la distanza dai colpi che hanno causato la morte del giovane.

Attualmente, il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini è indagato per omicidio in relazione all’incidente. Le analisi condotte dal Ris richiederanno un periodo di circa 30 giorni e saranno seguite da un contro-esame da parte dei periti designati dalle parti coinvolte.

La difesa del maresciallo sostiene che l’uso dell’arma sia avvenuto in un contesto di legittima difesa, poiché Sitta, dopo aver accoltellato quattro persone, si stava dirigendo verso Masini brandendo un coltello. In un contesto politico, la premier Giorgia Meloni ha avanzato la proposta di un encomio per il maresciallo, sottolineando l’importanza del suo operato in una situazione di emergenza. Le indagini continuano mentre la comunità attende ulteriori sviluppi sul caso.