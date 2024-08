Indebito pensionistico: il Tribunale dà ragione al ricorrente. Un nuovo sportello di tutela legale attivato dalla Lega Consumatori di Rimini

Una recente sentenza del Tribunale di Rimini segna l’ennesima importante vittoria per i diritti dei pensionati italiani. La causa, intentata da una pensionata contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), per mezzo dell’avv. Emanuele Magnani, si è conclusa con un verdetto favorevole alla ricorrente, riconoscendo l’illegittimità della richiesta di restituzione di somme erogate indebitamente per errore dell’ente previdenziale.

Il caso riguarda una pensionata, a cui l’Inps aveva richiesto la restituzione di circa 9mila euro maturati sulla sua pensione di invalidità civile per un accertato superamento dei requisiti reddituali e versati in eccesso. Nonostante la beneficiaria avesse ricevuto queste somme in buona fede, l’Inps ha insistito sulla restituzione, non tenendo conto delle condizioni economiche della pensionata e delle circostanze che avevano originato l’indebito.

Il Tribunale, dopo avere esaminato le circostanze del caso, ha stabilito che la pensionata non poteva essere ritenuta responsabile dell’errore commesso dall’ente previdenziale. Infatti, la sentenza ha riconosciuto che non vi era stato alcun dolo da parte della ricorrente seguendo quello che ormai appare essere un orientamento pacifico. Questo verdetto rappresenta un ulteriore precedente significativo per tutti i pensionati che si trovano in situazioni simili, aprendo la strada a ulteriori ricorsi contro richieste di restituzione ingiustificate.

In risposta alla crescente preoccupazione tra i pensionati che si stanno rivolgendo alla sede di Acli e Lega Consumatori di Rimini, alla luce delle numerose richieste che l’Inps sta facendo recapitare agli stessi, è stato attivato un nuovo servizio legale specializzato nella tutela dei diritti previdenziali afferenti precisamente gli “indebiti previdenziali”. Questo servizio, offerto dalla collaborazione fra Acli e Lega Consumatori di Rimini, si pone l’obiettivo di assistere i pensionati che si trovano in difficoltà di fronte a richieste di restituzione di somme indebitamente percepite.

«L’attivazione di questo servizio rappresenta una risposta concreta alle necessità di una fascia della popolazione spesso vulnerabile e non adeguatamente tutelata – dichiara l’avvocato Emanuele Magnani, titolare dello Studio Legale e consulente dell’associazione –. Il nostro scopo è garantire che i pensionati non siano ingiustamente penalizzati per errori di cui non hanno alcuna responsabilità».

Il nuovo servizio legale offre consulenze presso la sede di Acli e Lega Consumatori a Rimini, via Circonvallazione Occidentale n. 58, previo contatto whatsapp o telefonico al numero 351/5904522.

Ufficio stampa: Manuela Angelini